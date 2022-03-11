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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu tarihi zirve tebriği: Türkiye’nin gurur masasıdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu tarihi zirve tebriği: Türkiye’nin gurur masasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesine ilişkin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." ifadelerini kullandı.

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