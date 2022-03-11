İstanbul’da kar fırtınası | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan yeni uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?





İstanbul Havalimanı'nda olağanüstü bir mücadele olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Biraz önce Ankara'dan geldik herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Perşembe günü için İstanbul Havalimanı'nda 752 uçuş planlanmıştı. Bu saate kadar 500'ü tamamlandı, gün içinde 752'ye ulaşacağız. Yine yarın ve cumartesi için de planlamalarımızı yapmış durumdayız." diye konuştu.