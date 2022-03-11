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Son dakika: THY kar nedeniyle 180 seferi iptal etti! İşte iptal olan THY seferleri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: THY kar nedeniyle 180 seferi iptal etti! İşte iptal olan THY seferleri

Son dakika haberleri... İstanbul'daki yoğun kar yağışı Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal etmesine eden oldu. THY'den yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yoğun kar yağışı uyarısının ardından iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. THY'nin resmi Twitter hesaplarından HelpDesk tarafından yapılan paylaşımda, "11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

THY SEFERLERİ İPTAL OLDU

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, "İstanbul'daki yoğun kar yağışında seferiniz iptal edildi veya seferinize yetişemeyecek iseniz lütfen endişe etmeyiniz. Her iki durumda da biletinize ücretsiz işlem yapabilirsiniz. Lütfen @TK_HelpDesk adresinde belirtilen linklerden tanınan haklarınızı öğreniniz." paylaşımında bulundu.

THY'nin HelpDesk hesabı ise, "Yolcularımızın dikkatine; 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verdi.

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