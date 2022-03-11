Son dakika: THY kar nedeniyle 180 seferi iptal etti! İşte iptal olan THY seferleri
Son dakika haberleri... İstanbul'daki yoğun kar yağışı Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal etmesine eden oldu. THY'den yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yoğun kar yağışı uyarısının ardından iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. THY'nin resmi Twitter hesaplarından HelpDesk tarafından yapılan paylaşımda, "11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.
THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.
THY SEFERLERİ İPTAL OLDU
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, "İstanbul'daki yoğun kar yağışında seferiniz iptal edildi veya seferinize yetişemeyecek iseniz lütfen endişe etmeyiniz. Her iki durumda da biletinize ücretsiz işlem yapabilirsiniz. Lütfen @TK_HelpDesk adresinde belirtilen linklerden tanınan haklarınızı öğreniniz." paylaşımında bulundu.
THY'nin HelpDesk hesabı ise, "Yolcularımızın dikkatine; 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verdi.
İPTALLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları 🎼nelerdir?
- Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları
- Son durum: İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 📣 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı?
- Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!
- Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?
- Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?
- Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?
- Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
- CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
- Exxen'e nasıl üye olunur, UEFA paketi ne kadar? Exxenspor üyelik ücreti 2022
- Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...