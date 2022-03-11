Son dakika: THY kar nedeniyle 180 seferi iptal etti! İşte iptal olan THY seferleri

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yoğun kar yağışı uyarısının ardından iptal edilen seferler hakkında açıklama yaptı. THY'nin resmi Twitter hesaplarından HelpDesk tarafından yapılan paylaşımda, "11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.