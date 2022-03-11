11 Mart 2022, Cuma
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Goldman Sachs ve JP Morgan Rusya pazarından çekiliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Goldman Sachs ve JP Morgan Rusya pazarından çekiliyor

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm yaptırım ve tepkilere rağmen saldırıyı bitirmemesi üzerine Goldman Sachs ve JP Morgan yeni bir karar aldı.

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