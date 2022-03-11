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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı kısa sürede megakenti beyaza bürüdü, Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisini artırmasından sonra alınan yeni önlemleri duyurdu. Kimileri ise karın tadını denize girerek çıkardı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:42
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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

İstanbul'da sabah saatlerinde bir çok ilçede lapa lapa yağan kar etkisini sürdürüyor. Kar yağışı altında mesaiye gitmek için erken saatlerde yola çıkanlar, duraklarda otobüs bekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

Yolların karla kaplı olması nedeniyle trafiğe çıkan bazı otomobillerin güçlükle ilerlediği görüldü.

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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

Öte yandan gece boyunca balık tutan bazı kişiler, günü Galata Köprüsü'nde karın altında karşıladı.

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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

ANADOLU YAKASI'NDA KAR
İstanbul Anadolu Yakasında gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti.

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İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı.