İstanbul beyaza büründü! İşte megakentten kar görüntüleri | Denize giren bile var...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı kısa sürede megakenti beyaza bürüdü, Meteoroloji'den İstanbul için yeni hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisini artırmasından sonra alınan yeni önlemleri duyurdu. Kimileri ise karın tadını denize girerek çıkardı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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