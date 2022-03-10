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Ukrayna-Rusya savaşı | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını CNN'e yorumladı

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Ukrayna-Rusya savaşı | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarını CNN’e yorumladı

CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmasına ilişkin "Böyle bir savaşta olduğunuz zaman çok katmanlı diplomasi, savaşın zararlarını asgariye indirmek, er ya da geç savaşın saldırganlığını durdurmak için daima önemli, kullanışlı ve kritiktir. " mesajını verdi.

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