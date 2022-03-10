10 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Ukrayna’dan 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

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