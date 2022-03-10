A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Ukrayna'da yıllarca sürecek savaşa hazırlık var | İşte Putin'in "yanılgısı"
Ekonomileri alt üst eden, yaptırımları beraberinde getiren kanlı Rusya-Ukrayna savaşı sivilleri yerinden yurdundan etti. Çok sayıda sivil yaralandı ve öldü. Peki, dünyanın dört gözle izlediği Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Bu kritik soruya A Haber'de yayınlanan “Arka Plan” programında yanıt veren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Ukrayna'da aylarca, yıllarca sürecek savaşa hazırlık var" dedi. Sali, ayrıca harita üzerinde Rus Lider Putin'in "yanılgısını" ve savaştaki son durumu anlattı.
A Haber'de Rusya-Ukrayna savaşının nabzı dakika dakika tutulmaya devam ediyor.
Kritik noktalardan canlı bağlantılar ile Ukrayna topraklarından gelen son bilgiler izleyicilere aktarılıyor.
Peki, savaşta son durum ne? Savaş ne zaman bitecek? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali aktardı.
RUSYA: YÜZDE 80'İ ETKİSİZ
Orhan Sali'nin tespitleri şu şekilde;
Yapılan hazırlıklara baktığımız vakit, İrpin, Buka'nın çevresinin, kuzeyin hem doğusu hem de batısı tamamen kuşatılmış durumda Kiev'de. Çıkışınız Jitomir yolu kapalı güneyden sadece Bila (Tserkva) yolu açık. Orasının da kapanması an meselesi. Yani bir haftadır o yumuşak hedefler havalimanları, askeri üsler, mühimmat depoları sürekli vurularak imha ediliyor. Rusya'nın yaptığı açıklamalar eğer doğruysa, 'Ukrayna'nın askeri kapasitesinin yüzde 80'ini etkisiz hale getirdik' diyor.
"HARABEYE DÖNDÜ"
ABD, her ne kadar hava üstünlüğü bizde dese de, ciddi bir şekilde harabeye dönmüş durumda ve bizim muhabirlerimizin aktardığı bilgi o yönde. Ben geçen hafta Ukrayna Lviv'deydim. Benim gördüğüm şahitlik ettiğim görüntüler o yönde.
PUTİN'İN "YANILGISI"
Ama şu gerçekle karşılaştı Vladimir Putin; 'Ben 1 haftada tankları sokarım, Kiev yönetimini en azından yönetimi rejimsel olarak deviririm, kendi adamımı getiririm' ile olup bitecek gibi değil. Çünkü doğu tarafında biraz daha Rus ağırlıklı demografik bir yapı var ama batı inanılmaz şekilde organize olmuş durumda.
"YILLARCA SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRLIK"
Batı, Ukraynalı milliyetçilerin ağırlıkta olduğu bir bölge. Ve bırakın Kiev'i burada aylarca yıllarca sürecek bir savaşa hazırlık var.
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