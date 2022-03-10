A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Ukrayna'da yıllarca sürecek savaşa hazırlık var | İşte Putin'in "yanılgısı"

"HARABEYE DÖNDÜ"

ABD, her ne kadar hava üstünlüğü bizde dese de, ciddi bir şekilde harabeye dönmüş durumda ve bizim muhabirlerimizin aktardığı bilgi o yönde. Ben geçen hafta Ukrayna Lviv'deydim. Benim gördüğüm şahitlik ettiğim görüntüler o yönde.





PUTİN'İN "YANILGISI"

Ama şu gerçekle karşılaştı Vladimir Putin; 'Ben 1 haftada tankları sokarım, Kiev yönetimini en azından yönetimi rejimsel olarak deviririm, kendi adamımı getiririm' ile olup bitecek gibi değil. Çünkü doğu tarafında biraz daha Rus ağırlıklı demografik bir yapı var ama batı inanılmaz şekilde organize olmuş durumda.

"YILLARCA SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRLIK"

Batı, Ukraynalı milliyetçilerin ağırlıkta olduğu bir bölge. Ve bırakın Kiev'i burada aylarca yıllarca sürecek bir savaşa hazırlık var.