Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek konular, Ermenistan ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DONBASS DİPLOMASİSİ

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rus lider Putin bu karar sonrasında ordusuna bölgeye girme talimatı verdi. Ukrayna ise dünyaya çağrıda bulundu, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.