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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek konular, Ermenistan ile ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DONBASS DİPLOMASİSİ

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rus lider Putin bu karar sonrasında ordusuna bölgeye girme talimatı verdi. Ukrayna ise dünyaya çağrıda bulundu, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

BUGÜN TELEFONDA KONUŞACAKLAR

Bu gelişmeler yaşanırken gözler Başkan Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Başkan Erdoğan bugün gazetecilerle yaptığı röportajda, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyleyip Rusya lideri Putin ile telefon diplomasisini de sürdüreceklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. İki liderin Rusya'nın tanıma kararını ele aldığı belirtildi.

İKİ LİDER ARASINDA NE KONUŞULDU?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.

ZELENSKİY, UKRAYNA'YA DESTEĞİ İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararı karşısında Ukrayna'ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
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