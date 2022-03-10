10 Mart 2022, Perşembe
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Adana’da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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