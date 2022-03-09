Son dakika: TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla

TÜRKİYE DIŞINDAN DA RAĞBET GÖRMESİ BEKLENİYOR

Havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpma ihtimalinden hava araçlarının en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda çözümler geliştirilmesini sağlayacak tesis, havacılık dışında bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesisin, Türkiye dışından da rağbet görmesi bekleniyor.