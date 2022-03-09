Son dakika: TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla
Son dakika haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak için yeni bir video yayınladı. Video, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.
Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçakların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
GÖKYÜZÜNÜ DOLDURACAK KANATLARIYLA
Bu kapsamda TUSAŞ, sosyal medya hesaplarından MMU için yeni bir video yayınladı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" ifadeleri kullanıldı.
2028'DEN SONRA ENVANTERE KATILACAK
Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı yapacak uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından sonra da envantere katılması bekleniyor.
TUSAŞ, ayrıca, havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.
TÜRKİYE'NİN İLK KUŞ ÇARPMA TEST TESİSİ TUSAŞ'TA KURULUYOR
Şirketin geliştirdiği hava araçlarının en zorlu koşullarda milli imkanlarla test edilmesi için altyapılar güçlendiriliyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.
Hürjet ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesisle test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.
TÜRKİYE DIŞINDAN DA RAĞBET GÖRMESİ BEKLENİYOR
Havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpma ihtimalinden hava araçlarının en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda çözümler geliştirilmesini sağlayacak tesis, havacılık dışında bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesisin, Türkiye dışından da rağbet görmesi bekleniyor.
Tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisiyle TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.
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