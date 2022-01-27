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Haberler Galeri Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta! Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta! Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

Başkan Erdoğan'ın yıllar önce verdiği talimat ile başlayan yerli ve millileşme projesinde gözler Milli Muharip Uçak'a çevrildi. Dünyanın yakından takip ettiği Türk İHA ve SİHA'larının ardından Milli Muharip Uçak da özellikleriyle hayran bıraktı. Yeni nesil savaş jetlerinden Türkiye'nin gözdesi Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:29
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Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak’ta! Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 2022 ve 2023'te gerek finansal gerekse özgün projeler anlamında önemli başarılara imza atmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin gündemindeki konular ve yürütülen projelerdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak’ta! Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

Nijer'e ihraç edilecek 2 Hürkuş uçağı için çalışmaları sürdürdüklerini ve yaz aylarında bunları teslim edeceklerini belirten Kotil, "Arkası da gelir. Başka ülkelere de tekliflerimiz var." dedi. Türk Hava Kuvvetlerine şubat-mart aylarında Hürkuş teslimatları yapacaklarını ifade eden Kotil, üretimi de artıracaklarını söyledi.

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Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak’ta! Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

TUSAŞ'ın ürün geliştirme ve prototiplerle tanındığını, bu süreçlerin zor ve yorucu olduğunu anlatan Kotil, geliştirme çalışmaları devam eden helikopter ve uçakların tamamının bugünkü Atak helikopteri, Hürkuş gibi seri üretim ve teslimat aşamasına geleceğini vurguladı. Kotil, "Bu şirketin geleceği çok parlak. Bir terslik olmazsa bu şirket dünyada kendi akranları arasında öne çıkacak." diye konuştu.

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Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak’ta! Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

Hava Kuvvetlerine teslim edilecek Hürkuş'ların temel eğitim, hava-yer destek görevlerinde kullanılacağını dile getiren Kotil, şu bilgileri verdi:

"Üzerinde atışları temsil eden sistemler de oluyor. Bu açıdan çok fonksiyonlu olacak. (Hürkuş'u hafifletme çalışmaları) Bir ürün yaptıktan sonra değişik versiyonlarını yaparak üretimi devam ettiririz. Her geçen gün daha iyi ürün çıkarmak lazım. Üretim tezgahı aynıdır, tasarımı iyileştirirseniz daha iyi ürün çıkar. Milli Muharip Uçak'ta da böyle olacak. Gelişim doğal bir süreç olarak devam eder. (Silahlı versiyonlu Hürkuş-C) O versiyonu da çalışılıyor ama bizim odaklandığımız temel eğitim uçağı Hürkuş-B."

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Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak’ta! Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor

HANGARDAN ÇIKMASINA 14 AY KALDI

Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki son duruma ilişkin de bilgi veren Kotil, "Bu yıl uçak ortaya çıkacak, fiziksel olarak göreceksiniz, 18 Mart 2023'te de motor çalıştıracak, yer testlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kotil, projenin yapıldığı birimin Uçak Genel Müdür Yardımcılığı altında küçük bir ünite iken şirketin en büyük ünitesi haline geldiğini ve 2 kat daha büyüyeceğini kaydetti.