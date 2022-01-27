27 Ocak 2022, Perşembe
Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta! Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağında imalat başlıyor
Başkan Erdoğan'ın yıllar önce verdiği talimat ile başlayan yerli ve millileşme projesinde gözler Milli Muharip Uçak'a çevrildi. Dünyanın yakından takip ettiği Türk İHA ve SİHA'larının ardından Milli Muharip Uçak da özellikleriyle hayran bıraktı. Yeni nesil savaş jetlerinden Türkiye'nin gözdesi Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:29
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