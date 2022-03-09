Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ikiyüzlü Diyarbakır ziyareti! Önce Demirtaş’ın annesini sonra acılı anneleri ziyaret edecek

31 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ KOBANİ DAVASINDAN TUTUKLU

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 2 polisin şehit olduğu olaylarda 139 polis ile 221 vatandaş da yaralandı.