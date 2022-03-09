Fetullah Gülen son dakika öldü iddiası! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen zehirlendi mi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Örgütün ABD'de bulunan yayıncılarının Twitter hesaplarından Gülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. İşte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?