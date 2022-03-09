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Fetullah Gülen son dakika öldü iddiası! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen zehirlendi mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Fetullah Gülen son dakika öldü iddiası! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen zehirlendi mi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı. FETÖ’nün ABD’deki yayıncılarından olduğu bilinen Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Fetullah Gülen’in öldüğü duyuruldu. Paylaşım sonrasında silindi. Konu hakkında detaylar kısa sürede gündem olurken, araştırmalar hız kazandı. İşte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Örgütün ABD'de bulunan yayıncılarının Twitter hesaplarından Gülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. İşte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı.

FETÖ'YE YAKIN YAYINCILAR PAYLAŞTI

FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan Tughra Books isimli FETÖ yayıncısı tarafından paylaşıldı.

Paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.

Daha sonra Fetullah Gülen öldü iddiası Blue Dome Press'in Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

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