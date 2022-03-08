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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması için karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması için karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilildi. Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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