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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi kabul etti. Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Genelkurmay Başkanı Güler de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Dragone ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Genelkurmay Başkanı Güler de hazır bulundu.

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