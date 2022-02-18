Son dakika: Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i savundu: Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil
Son dakika haberine göre Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz, Washington Post'a skandal açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Öz, "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. Gülen'e dokunulamaz" dedi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel "Dr. Öz siyaseti çabuk mu öğrendi? Pensilvanya'daki FETÖ'cülerin oyuna da mı talip? "Bir oy, bir oydur" mu diyor? Yoksa eski dostlarını mı unutmadı?" ifadelerini kullandı.
Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atıldı. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı.
"DARBEYE KARIŞTIĞI İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL"
Terörist başı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:
"GÜLEN'E DOKUNULAMAZ"
"Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz."
Sabah yazarı Mevlüt Tezel konuyu bugünkü köşesine taşıyarak Mehmet Öz'ü eleştirdi. İşte o yazısı:
PENSİLVANYA'DAKİ FETÖ'CÜLERİN OYUNA DA MI TALİP?
ABD'de Washington Post Gazetesi, Pensilvanya senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz hakkında kapsamlı bir haber paylaştı.
Haberde Washington Post yazarı Josh Rogin, seçildiği takdirde ABD'nin değil, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceği eleştirilerine maruz kalan Cumhuriyetçi senatör adayı Dr. Mehmet Öz'le konuştu. Rogin, Öz'ün kendisine Türkiye'nin S-400 alımına karşı olduğunu söylediğini yazdı, ayrıca Öz'ün ağzından şu ifadeyi aktardı: "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak."
Haberde ayrıca Öz'ün aynı zamanda Türk vatandaşı olmasını ve Türkiye'nin ABD'deki faaliyetlerine katılmasını temel alarak senatör seçilmesi durumunda ABD çıkarları yerine Türkiye'nin çıkarlarını önceleyeceğini ileri sürüyor.
Çelişkiye bakar mısınız? Eğer Josh Rogin'in yazdıkları doğruysa Öz, "Öncelikle FETÖ'nün diyarı Pensilvanya'dan tüm dünyaya selamlar!" demiş kadar olmuş
Dr. Öz siyaseti çabuk mu öğrendi? Pensilvanya'daki FETÖ'cülerin oyuna da mı talip? "Bir oy, bir oydur" mu diyor? Yoksa eski dostlarını mı unutmadı?
GÜLEN'E YARDIM ETTİ Mİ?
Arşiv unutmaz! FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde İshak Alaton'un FETÖ ile bağlantısının olduğunu Gülen'in 1999'da yurt dışına kaçabilmesi için Prof. Dr. Mustafa Öz ile konuştuğunu, Gülen'in sağlık nedenleriyle yurt dışında tedavi edilmesini sağlayacak bir hastane raporunun çıkarıldığını iddia etti.
Bozkurt ayrıca Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün güya tedavi için ABD'ye gelen Gülen'i hastaneye yatırdığını ve "Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur" şeklinde bir rapor aldırdığını ileri sürdü. Böylece hastanede bir hafta on gün kaldıktan sonra Gülen'e kalıcı oturma izni verilmiş. Tabii bunlar bir itirafçının sözleri! Kanıtlanması gerekiyor.
Özetle nur topu gibi bir gündemimiz oldu! Pensilvanya seçimini ve Dr. Öz'ü daha çok konuşuruz! ABD'de Washington Post Gazetesi, Pensilvanya senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz hakkında kapsamlı bir haber paylaştı.
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