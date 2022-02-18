Son dakika: Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i savundu: Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil

GÜLEN'E YARDIM ETTİ Mİ?

Arşiv unutmaz! FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, ifadesinde İshak Alaton'un FETÖ ile bağlantısının olduğunu Gülen'in 1999'da yurt dışına kaçabilmesi için Prof. Dr. Mustafa Öz ile konuştuğunu, Gülen'in sağlık nedenleriyle yurt dışında tedavi edilmesini sağlayacak bir hastane raporunun çıkarıldığını iddia etti.



Bozkurt ayrıca Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün güya tedavi için ABD'ye gelen Gülen'i hastaneye yatırdığını ve "Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur" şeklinde bir rapor aldırdığını ileri sürdü. Böylece hastanede bir hafta on gün kaldıktan sonra Gülen'e kalıcı oturma izni verilmiş. Tabii bunlar bir itirafçının sözleri! Kanıtlanması gerekiyor.



Özetle nur topu gibi bir gündemimiz oldu! Pensilvanya seçimini ve Dr. Öz'ü daha çok konuşuruz! ABD'de Washington Post Gazetesi, Pensilvanya senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz hakkında kapsamlı bir haber paylaştı.

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