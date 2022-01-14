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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile nasıl görüştü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıklamıştı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile nasıl görüştü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber’de açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber özel yayınında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Bakan Soylu'nun “Kılıçdaroğlu’nun Gülen’le görüştüğüne” dair sözleri şok etkisi yaptı. Soylu'nun açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla kim üzerinden, nerede ve nasıl görüştüğüyle ilgili 3 iddia konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun o dönem hasta olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e “geçmiş olsun” dileğini ilettiği belirtiliyor. İşte haberin detayları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de canlı yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefonda görüştüğünü söyledi.

Bakan Soylu "Kılıçdaroğlu 'Beni dinliyorlar' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi. Bunu daha önce de söylemiştim. Kılıçdaroğlu desin ki; 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda, Yurtta Barış Dünyada Barış sözünü konuşmadık. Ben böyle bir şey söylemedim' desin. 'O muayenehaneye gitmedim' desin" ifadelerini kullandı.

1'İNCİ İDDİA: GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ
Yeni Şafak'ın haberine göre Bakan Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen sözleri sonrası 3 ayrı iddia ortaya atıldı. Birinci iddiya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu 17/25 Aralık kumpası sonrası hasta olduğu iddia edilen FETÖ elebaşı Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi. FETÖ ile irtibatı olan danışmanları aracılığıyla Pensilvanya ile bağlantı kurdu. Pensilvanya'da telefona bakan örgüt üyesi, Gülen'in müsait olmadığını, konuşamayacağını, kendini iyi hissetmesi halinde arayacaklarını belirtti. Görüşmeden bir süre sonra Kılıçdaroğlu daha önce randevu aldığı diş hekimine gitti. Muayenehanedeyken bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki kişi, Gülen'in görüşmek istediğini aktardı. Ardından görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

2'NCİ İDDİA: MUSTAFA YEŞİL'LE KONUŞTU
İkinci iddia, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla görüşmek istediği, ancak görüşemediği yönünde. Yine iddiaya göre 17/25 Aralık kumpasından yaklaşık 2 ay önce Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nden, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat "ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı" söylendi. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Mustafa Yeşil'le konuşup "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

3'ÜNCÜ İDDİA: KLİNİKTE BULUŞTULAR
Son iddiaya göre de Kılıçdaroğlu, Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil ile bir klinikte buluştu. Diş kliniğindeki buluşma yine Ekim 2013 yılında. Mustafa Yeşil, görüşmede o dönem kapatılması görüşülen dershaneler konusunu gündeme getirip hükümeti şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise ziyarette hasta olduğu iddia edilen Fetullah Gülen için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek "sizinle bir sorunumuz yok" mesajı verdi.

Görüşmede sözde dış politika ele alınarak "Yurtta sulh cihanda sulh" vurgusu yapıldı. Aynı vurgu ne tesadüf ki; 15 Temmuz darbe girişiminde de gündeme geldi. Bu iddiaların hangisi doğrudur bilinmezken; kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun Gülen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu ortak noktasında buluşuyor. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.

BAKAN SOYLU: KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığının 34 yolsuzluk dosyasına el koyduğu iddialarına da yanıt verdi.

Kendilerinde dosyaların sadece fotokopileri olduğunu dile getiren Soylu, "Aslı bizde değil. Kimsenin dosyasına el koymadık. Kılıçdaroğlu kendisini dinlediğimizi de söylüyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini telefonla dinleseydi Pensilvanya'yla konuştuğunu kaydederdi. Şahidi de var. Çıkıp, 'Ben geçmiş olsun demedim.' dedi. Bunu 6. kez söylüyorum ama oradan hala cevap yok. Kılıçdaroğlu bunları söyler. Bir de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sordum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. 'Böyle bir şey yok.' desin. Mesela desin ki 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık.' desin. 'Konuşmadık.' desin. Böyle bir şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değildim.' desin. Söyleyemez. Karşımızda hakikaten siyaset tanımına sığdıramadığımız, bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var." dedi.

Bakan Süleyman Soylu A Haber’de BAKAN SÜLEYMAN SOYLU A HABER'DE
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