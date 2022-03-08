08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. Bakan Akar, Büyükelçi Flake'e yeni görevinde başarılar diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA