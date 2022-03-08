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MİT operasyonuyla yakalandı! PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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MİT operasyonuyla yakalandı! PKK’nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve etkinlik pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım, 'silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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