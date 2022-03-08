İstanbul Aybar kar fırtınasına hazır! İstanbul Valiliği tedbirleri tek tek açıkladı
Son dakika haberi... İstanbul'a beklenen kar fırtınası bu hafta içinde Sibirya'dan gelecek. Milyonlarca insanın beklediği kar yağışının İstanbul'da yaklaşık 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Kar yağışı başlamadan önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında “Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirildi. İşte İstanbul için alınan kar tedbirleri...
İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı.
Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Karla mücadele yapılacak eylem planı çıkarıldı. Bu kapsamda Tırların açıklanacak takvimden 12 saat önce İstanbul'a girişi yasaklanacak. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi.
Ayrıca Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi. Özellikle havalimanı bölgesindeki otoyol işletmecileriyle temasa geçilerek onların da alacağı önlemler konuşuldu.
UÇAK SEFERLERİ AZALTILABİLİR
Ocak ayıdaki kar yağışında aksaklıkların yaşandığı bölgelerde bulunan AVM'lerle ve diğer sosyal tesislerle de temasa geçilerek hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalar simülasyonlarla anlatıldı.
Toplantıda ayrıca özel araçların trafiğe çıkmaması için vatandaşlara çağrı yapılacağı ayrıca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin azaltılması seçenekleri başta olmak üzere çok sayıda tedbir masaya yatırıldığı öğrenildi.
'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'
İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, ''Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.
'İDARİ TEDBİRLERİMİZİ ŞEHRİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'
İçişleri Bakanlığı'nın kış tedbirleri genelgesini hatırlatan Vali Yerlikaya, genelge doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini belirtti.
İstanbullulara hava şartları doğrultusunda uyarıların yapılacağını vurgulayan Vali Yerlikaya, "Akıl, istişare ve bilimin ışığında, alınan tüm kararları gerek medyamız, gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanları İşletmeleri, Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğa. Tayfun Paşaoğlu, alınacak tedbirleri anlattılar. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.
KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINDA PERSONEL VE ARAÇ DURUMU
*Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağı, 754 personel, 209 araç,
*İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergâhta; 7 bin 421 personel, Bin 584 araç ve iş makinesi;
*39 ilçe Kaymakamlıklarının İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Grupları, 112 Acil Çağrı Merkezi, 1363 personel, AFAD, 78 araç, 207 personel
*Jandarma; 435 tim, 2.554 personel, 660 araç;
*Emniyet; 219 noktada 373 trafik ekibi, Bin 917 asayiş ekibi ve 5 bin 498 personel,
*İstanbul Havalimanı, 131 özel pist aracı, 381 personel;
*Sabiha Gökçen Havalimanı, 59 özel pist aracı, 67 personel
*ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu), 91 araç, 215 personel
*Kuzey Marmara Otoyolu, 61 araç ve personel;
*Kızılay; 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadelede görev başında olacak.
'OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR'
Öte yandan, edinilen bilgilere göre, Çarşamba akşamı başlayacak ve Perşembe günü etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte İstanbul'daki okulların Perşembe ve Cuma günü tatil olması toplantıda ele alındığı öğrenildi.
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