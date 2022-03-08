İstanbul Aybar kar fırtınasına hazır! İstanbul Valiliği tedbirleri tek tek açıkladı

Toplantıda ayrıca özel araçların trafiğe çıkmaması için vatandaşlara çağrı yapılacağı ayrıca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin azaltılması seçenekleri başta olmak üzere çok sayıda tedbir masaya yatırıldığı öğrenildi.