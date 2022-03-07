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Son dakika: Sibirya'dan İstanbul'a kar geliyor! Aybar Kar Fırtınası Türkiye'yi vuracak | Meteoroloji o illeri ve tarihi açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Sibirya’dan İstanbul’a kar geliyor! Aybar Kar Fırtınası Türkiye’yi vuracak | Meteoroloji o illeri ve tarihi açıkladı

Son dakika haberleri... İstanbul'a beklenen kar fırtınası bu hafta içinde Sibirya'dan gelecek. Dünyanın anbean takip ettiği Sibirya kökenli Aybar Kar Fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Milyonlarca insanın beklediği kar yağışının İstanbul'da yaklaşık 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji kar yağacak illeri ve tarihleri açıklarken, İstanbul ve çevresinde eğitime ara verilme ihtimali de dile getirildi. İşte hafta boyunca Türkiye'de etkisini gösterecek olan kar yağışının detayları...

Kar yağışı İstanbul'a bir adım daha yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sibirya'dan gelecek olan Aybar Kar Fırtınası'nın yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağı belirtildi. Peki kar yağışı İstanbul dışında başka hangi illerde görülecek?

İŞTE KAR HARİTASI

Çarşamba günü karla karışık yağmurun ardından başlayacak olan kar etkisini günlerce sürdürecek. Kısa sürede Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Balıkesir çevresinde şiddetini artıracak olan karın eğitime bile ara verdirebilecek boyutta olacağı ifade edildi.

35 YIL SONRA GELİYOR

Sibirya'dan Türkiye'ye gelecek olan Aybar Kar Fırtınası'nın son 35 yılın en kuvvetlisi olacağı belirtildi.

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi. Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.

Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı iddia edildi Buna göre Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterecek.

İSTANBUL'U AYBAR KAR FIRTINASI VURACAK

Yapılan açıklama: "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir.

Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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