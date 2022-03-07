Son dakika: Sibirya’dan İstanbul’a kar geliyor! Aybar Kar Fırtınası Türkiye’yi vuracak | Meteoroloji o illeri ve tarihi açıkladı

Kar yağışı İstanbul'a bir adım daha yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sibirya'dan gelecek olan Aybar Kar Fırtınası'nın yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağı belirtildi. Peki kar yağışı İstanbul dışında başka hangi illerde görülecek?