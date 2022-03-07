07 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle yüksek patlama sesi uyarısı

Son dakika haberine göre Batman'da Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından yapılacak atışlar nedeniyle "yüksek patlama sesi" yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

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