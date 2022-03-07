İşte Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi! Karadeniz gazı için büyük katkı sağlayacak! Özellikleri...

YENİ SONDAJ GEMİSİNİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

AK Parti Grup Toplantısı'nda yeni sondaj gemisinin filoya dahil olacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerinin hızla devam edeceğini söyledi. Son teknolojiyle donatılan geminin diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."