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İşte Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi! Karadeniz gazı için büyük katkı sağlayacak! Özellikleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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İşte Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi! Karadeniz gazı için büyük katkı sağlayacak! Özellikleri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını belirtti. Bakan Dönmez "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

238 METRE UZUNLUĞUNDA

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisi yakında filoya dahil olacak. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

3 BİN 600 METRE DERİNLİĞE İNEBİLİYOR

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Yaklık kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

7. NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİ

7. nesil üstün tekolojilerle donatılan gemide ajtif konumlandırma sistemi bulunuyor Bunun yanıda çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkati çeken özellikleri arasında. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı sistemi bulunuyor.

YENİ SONDAJ GEMİSİNİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

AK Parti Grup Toplantısı'nda yeni sondaj gemisinin filoya dahil olacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerinin hızla devam edeceğini söyledi. Son teknolojiyle donatılan geminin diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN DÖNMEZ: HAYIRLI OLSUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sondaj gemisinin teknik özelliklerini paylaştı.

Bakan Dönmez, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

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