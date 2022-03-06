Türkiye’ye ne kadar Ukraynalı geldi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

"IRKLARA YÖNELİK BİR AYRIM YAPMAYIZ"

Avrupa'nın kendi kendine hareket etme kabiliyetinin olmadığını belirten Soylu, "İstiyorlar ki; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye ayakta durmasın, Türkiye bir ses söylemesin, Türkiye etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi, doğru. Peki, bunu 'Birleşmiş Milletler'de güzel bir cümle kurayım' diye mi söyledi, hayır. Dünyanın beşten büyük olduğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çok net bir şekilde gözükmektedir. Hani güvenlik konseyiniz. Hadi çözün bakalım bu meseleyi. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca göçün yanı başında bırakanlar, hadi hareket edin şimdi. Orada çoluk, çocuk, kadın hep beraber bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçiyorlar. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü; ırklara yönelik bir ayrım yapmayız. Müslümanız, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdura sahip çıkarız" dedi.