7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışı konusunda uyarılar geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelirken, hangi illerde okulların tatil olacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, 7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar tatili için Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7 MART PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Okullardan kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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