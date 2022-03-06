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EGM'den flaş açıklama: Yağ fiyatları üzerinden provokasyon yapan 45 hesap için harekete geçildi

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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EGM’den flaş açıklama: Yağ fiyatları üzerinden provokasyon yapan 45 hesap için harekete geçildi

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlattı.

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