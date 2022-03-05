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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan savaş diplomasisi: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan savaş diplomasisi: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

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