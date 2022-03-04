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Son dakika: DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberine göre Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyallere el konuldu.

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