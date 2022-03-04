Emine Erdoğan "İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"nde konuştu: Türkiye'yi kadınlar ileriye taşıyacak

"Üreten kadın deyince aklımıza hep 'çalışan kadın' geliyor. Evinde, tarlasında, kendi atölyesinde sabahtan akşama kadar çocukları, ailesi, yuvası için gayret gösteren nice kadınımız var. Onların bu çabalarını yok saymak mümkün mü? Ben özellikle ev kadınının emeğini çok kıymetli buluyor ve alkışlıyorum. Çalışan-çalışmayan kadın ayrımının bu büyük emeğe saygısızlık olduğunu da düşünüyorum. Hayatını çocuklarının gelişimine adamış, ailesine emek veren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum."

"DAHA ADİL VE İNCELİKLERLE DOLU BİR DÜNYANIN FORMÜLÜ KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başarının sırrının, içinde bulunulan ortamı iyi okumakta gizli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemdeyiz. İki seneyi aşkın bir süredir devam eden salgın, bu değişimin en büyük tetikleyicisi oldu. İnsanın çalışma hayatıyla olan ilişkisi yeniden tanımlanıyor. Yalnızca ülkemizde değil, küresel çapta, iş, işin tanımı, işin yapılma şekli yeni bir çehreye bürünüyor. Bu dönüşümün temelinde ise teknoloji var. Kadınları kalkınmanın etkin aktörleri yapmaya çalışırken, bu değişim rüzgarındaki gerekli altyapı yatırımlarını atlamamalıyız. 'STEM' dediğimiz, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına kız çocuklarımızın yönlendirilmesi son derece önemli. Bu alanların, kadınların çok yönlü düşünebilme, insanlığa duyarlı olma ve karar vermede empati gücünü kullanma gibi özellikleriyle şekillenmesi gerekiyor. Milli teknoloji hamlemizin aldığı yol ortada. Gençlerimiz teknolojiye büyük ilgi duyuyor ve başarılarımız onlarda büyük bir özgüvene dönüşüyor. Bu ivmede, artan bir hızla kız çocuklarımızı da görmek istiyoruz. Bugün etrafımızda gördüğümüz her somut oluşumun temeli, soyut bir fikirdi. Hayat, gerçeğe dönen fikirlerle tasarlanıyor. Kadınların fikir dünyasının, hayata aktarıldığında, hayatın ne kadar güzelleştiğini hep birlikte görüyoruz. Yani, daha güzel, daha adil ve inceliklerle dolu bir dünyanın formülü kadınların güçlendirilmesidir."

KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK KREDİLER

Hükümetin, kadın girişimci ekosistemini genişletmek için birçok destek sağladığını anımsatan Erdoğan, bunların en başında da kadın girişimcilere yönelik krediler olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar Türkiye'nin batısından doğusuna olağanüstü başarı hikayeleriyle karşılaştıklarından bahseden Erdoğan, akla gelmedik hizmet ve ürünlerin kadınların elinden çıktığına dikkati çekti. Bu potansiyeli işlenmiş cevherlere dönüştürmenin bir sınırı olmadığının altını çizen Erdoğan, kadınların, onlara imkan oluşturulduğu ölçüde sınırsız bir güç olduklarını belirtti.