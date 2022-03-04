Maske nerelerde zorunlu olacak? İçişleri Bakanlığından yeni genelge

5.2 Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. 5.3 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. 5.4 Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. 5.5 Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.''