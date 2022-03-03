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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske mesajı! Takması şart

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske mesajı! Takması şart

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından koronavirüs maskeleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart." ifadelerine yer verdi.

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