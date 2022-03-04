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Son dakika: MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: MSB: Türkiye’ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü DEAŞ üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

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