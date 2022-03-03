Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

"KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Rahmi Öztürk, "Sağlık Bakanlığı'nın öyle 'maskeyi çıkarın' demesiyle olmaz o iş. Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu." dedi.

