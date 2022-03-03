03 Mart 2022, Perşembe
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Covid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir" ifadelerini kullandı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etti.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 15:41
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