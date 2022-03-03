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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Covid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir" ifadelerini kullandı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etti.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 15:41
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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı.

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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerinin çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.

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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

"KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"
Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Rahmi Öztürk, "Sağlık Bakanlığı'nın öyle 'maskeyi çıkarın' demesiyle olmaz o iş. Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu." dedi.

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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi’nde ilk gün

Metin Taş, "Hükümetten açıklama yapıldı ama kendi sağlığımız veya başkasının sağlığı için takmak zorundayız. Çok erken bir karar alındı. Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı da takıyor" şeklinde konuştu.