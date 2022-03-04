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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Azerbaycan'a gidecek

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Azerbaycan’a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

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