04 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu hakkında karar verildi!

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu hakkında karar verildi!

Son dakika haberleri... Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

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