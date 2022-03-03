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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli mesajlar | Türk vatandaşlarının tahliyesinde son durum ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli mesajlar | Türk vatandaşlarının tahliyesinde son durum ne?

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaşa dair son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan anlaşma sonucu alından alınan "insani koridor" kararına dair memnuniyetini dile getirdi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla ilgili güncel rakamı duyurdu.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı.

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Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNDE SON DURUM NE?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 406 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan ayrıldığını, toplamda tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu." ifadesini kullandı.

Tahliye edilen 406 kişinin Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Çavuşoğlu'nun paylaşımında, tahliyelere ilişkin detay bilgiler de yer aldı.

Çavuşoğlu'nun paylaşımındaki bilgilere göre, bugün Türkiye'ye gelen 406 kişiden 100'ü trenle Kiev'den; 306'sı otobüsle Odessa, Lviv, Jitomir ve Khemelnitsky şehirlerinden geldi.

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