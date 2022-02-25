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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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