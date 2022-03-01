Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı açıklaması: Kısıtlamalar tekrar değerlendirilecek!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlamalar ve salgınla gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
MARTTA SADECE HASTALAR MASKE TAKABİLİR
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz. Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabilir." dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022
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