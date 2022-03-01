Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu toplantısı açıklaması: Kısıtlamalar tekrar değerlendirilecek!

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

MARTTA SADECE HASTALAR MASKE TAKABİLİR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz. Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabilir." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022