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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Türk gemileri hakkında önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Türk gemileri hakkında önemli açıklama

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Türk gemileri için açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir." denildi.

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