27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muğla'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muğla'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muğla’da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 08.04'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD,4.2 olarak duyurdu. İşte, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Muğla'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA