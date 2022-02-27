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THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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THY’den Ukrayna’ya komşu ülkelere ek sefer planlaması

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası THY'den de adımlar peş peşe geldi. Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini ve ek sefer uygulanacağını açıkladı

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