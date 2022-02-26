Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart! Kendisi gidemedi aracı gönderdi

"DOSTLARINIZLA GELİN"

907 gündür terör örgütünün destekçisi olan HDP'nin önünde nöbet tuttuklarını anımsatan Aydın, "Biz duyduğumuza göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelecek ve biz aileleri de ziyaret edecek. Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP'li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP'li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.