Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na kırmızı kart! Kendisi gidemedi aracı gönderdi
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi devam ediyor. Diyarbakır’a 10 Mart günü yapacağı ziyaret öncesi evlat nöbeti tutan ailelerle görüşmek için aracı gönderdiği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır annelerinden kırmızı kart çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Mart'ta Diyarbakır'a yapacağı ziyaret nedeniyle HDP İl Binası önünde 907 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri tarafından açıklama yapıldı.
Çocukları terör örgütünce kaçırılan aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla kendileri ile görüşmek istediğini fakat samimi bulmadıkları için görüşmeyi reddettiklerini söyledi.
"DOSTLARINIZLA GELİN"
907 gündür terör örgütünün destekçisi olan HDP'nin önünde nöbet tuttuklarını anımsatan Aydın, "Biz duyduğumuza göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelecek ve biz aileleri de ziyaret edecek. Ama maalesef ziyaretimize gelmeden ricacıları devreye sokuyorlar ve biz anne ile babaları susturmak istiyorlar. Şimdi bir nevi halen HDP'li dostlarından izin almayıp buraya gelemiyorlar ve bu HDP'li dostlarına bir şey söylememizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Aydın, "Üç gün önce 35'inci evlat ailesine teslim oldu ve o evladımız terör soruşturması sonrası anne ve babasına teslim edilerek memleketlerine gönderildi. Kılıçdaroğlu, siz de devletimiz gibi samimiyseniz HDP'li dostlarınızla sizi buraya bekliyoruz. Aksi takdirde inanın sizin gök kubbenizi aşağı indiririz. Biz asla burada yılmayacağız ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?
- Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT 55 bin personel alımı tarihi belli mi? İşte şartlar...
- Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı?
- Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...
- Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?
- NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
- Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...
- Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bugün neden yok, final mi yaptı? 25 Şubat TV8 yayın akışı...
- Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...