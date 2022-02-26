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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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