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NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO'ya üye mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO’ya üye mi?

NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Rusya'nın Ukrayna saldırısının devam etmesinin ardından NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği merak edilmeye başlandı. Gözler ise NATO üyesi ülkelere çevrildi. Dünyanın en büyük küresel organizasyonu olan NATO'dan Rusya saldırısına ilişkin çok sert ifadeler gelmişti!

NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO'ya üye mi? NATO üyesi devletler arama motorlarında sorgulanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO üyelerinin kim olduğu ve Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği sorgulanmaya başlandı. Peki; NATO üyeleri hangileri?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)


BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
DANİMARKA (1949)
ESTONYA (2004)
FRANSA (1949)
HIRVATİSTAN (2009)
HOLLANDA (1949)
İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)


LÜKSEMBURG (1949)
MACARİSTAN (1999)
NORVEÇ (1949)
POLONYA (1999)
PORTEKİZ (1949)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)

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