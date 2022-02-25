NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO'ya üye mi? NATO üyesi devletler arama motorlarında sorgulanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO üyelerinin kim olduğu ve Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği sorgulanmaya başlandı. Peki; NATO üyeleri hangileri?