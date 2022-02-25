Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
Son dakika haberine göre: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, bölgedeki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün çevrimiçi olarak bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.
Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulanmıştı.
Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.
DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.
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