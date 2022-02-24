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Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

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