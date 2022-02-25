Uzmanlardan koronavirüsle mücadelede "maskesiz dönem" müjdesi! Maske ne zaman kalkacak? Tarih verildi
Milyonların "maske ne zaman kalkacak?" sorusu uzman isimler tarafından yorumlandı. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir dönem geçiren Türkiye'de vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda azalma başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabili" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz. Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabilir." dedi.
Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede 'Uzakdoğu modelini' gündemine aldı. Maske yasağının Mart ayı itibariyle esnetileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı.
Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" dedi.
INFLUENZADAN DAHA HAFİF GEÇİYOR
Savaşçı, "İngiltere ve ABD örnekleri önümüzde duruyor. Söz konusu ülkelerde birçok Kovid tedbiri esnetildi. Türkiye'de de Omicron'un etkilerini yakından gördük. Aşısızlar yine bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekiyor. Yoğun bakımdaki hastaları aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.
Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Şu anda sağlık sistemimizi zorlayan hasta yoğunluğu yok ve Omicron varyantı aşılılar için influenzadan daha hafif geçiyor. Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
UZAKDOĞU ÜLKELERİ UYGULUYOR
Açık alanlarda maske takılmasının da esnetileceğini belirten Savaşçı, "Çok kalabalık mekânlarda ve toplu taşımada maske kullanımına devam edebiliriz.
Okullarda hastalık belirtileri olan öğrenciler gelmezse eğitim de sekteye uğramadan devam eder. Sınıfların kapatılmasına da gerek kalmayabilir. Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...
- Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
- Maaşlarda artış yaşanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?
- ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
- Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Arda Güler son dakikalara damga vurdu
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Doğalgaz fiyatları arttı mı, artacak mı? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatları yükseldi mi?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
- Çernobil ne zaman patladı, hala aktif mi? Çernobil patlarsa ne olur, Türkiye etkilenir mi?
- SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...
- Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?