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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM’de

Son dakika haberi...Nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye'nin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymakla yükümlü olacak.

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