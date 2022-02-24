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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, firari olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve operasyon düzenlenen adreslerdeki aramaların devam ettiği belirtildi.

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